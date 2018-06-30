В Дании выходца из Сомали осудили за попытку присоединиться к террористам

МУРМАНСК, 30 июн – РИА Новости. Суд датского Орхуса приговорил 24-летнего гражданина Дании — выходца из Сомали Ахмеда Халане к трем годам тюрьмы за попытку в 2013 году присоединиться к исламистской группировке "Аш-Шабаб"* в Сомали, сообщает сайт датского телеканала DK.

"Суд счел доказанным факт, что датчанин сомалийского происхождения отправился в Сомали для того, чтобы присоединиться к организации "Аль-Шабаб*для борьбы за превращение Сомали в исламское государство", — сообщает телекомпания.

Как отмечает агентство Ritzau, суд не установил тот факт, что Халане проходил подготовку в лагерях террористов и получал инструкции по использованию оружия, однако признал, что обвиняемый присягнул на верность "Аш-Шабаб"* и вербовал новых бойцов для исламистских группировок. Отмечается, что мужчина не признал свою вину, однако суд принял сторону обвинения и приговорил Халане к трем годам тюрьмы.

Как сообщают датские СМИ, молодой человек вместе с семьей иммигрировал в Данию в детстве, с 9 лет жил в Великобритании. По данным агентства, в 19 лет он стал имамом в местной мечети и начал преподавать в Дании коран.

Также в суде было установлено, что 16-летние сестры-близнецы Халане сбежали в Сирию, чтобы выйти замуж за террористов. Полиция Великобритании полагает, что Халане мог быть знаком с террористом — смертником Салманом Абеди, который устроил взрыв на стадионе "Манчестер-арена" в мае 2017 года. Тогда погибли 22 человека и еще 75 получили ранения.

Халане вернулся в Данию в 2015 году и проживал в Копенгагене. Его задержали в прошлом году в результате совместной операции датских и британских правоохранителей. Теперь у Халане есть две недели, чтобы обжаловать приговор.

Базирующаяся в Сомали "Аш-Шабаб"* имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

*Террористическая организация, запрещена в России