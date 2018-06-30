В ЛНР заявили о прибытии украинских разведчиков к линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Разведгруппа украинских силовиков прибыла в район населенного пункта Нижнее для выполнения ряда задач у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"По нашим данным, 29 июня в район населенного пункта Нижнее прибыла разведывательная группы из состава 54 отдельного разведывательного батальона ВСУ. Данная группа в ближайшее время планирует провести ряд диверсионно-разведывательных мероприятий у линии боевого соприкосновения в районе населенных пунктов Новотошковское – Желобок", — сообщил Марочко.

Он уточнил, что также зафиксирована активизация разведподразделений из состава 53 бригады ВС Украины. При этом украинские военнослужащие активизировали работу беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Кряковка. В Народной милиции не исключают, что воздушная разведка направлена на последующую корректировку огня минометных подразделений украинских силовиков.

"Призываем командование ООС (Операции Объединенных сил — ред.) отказаться от совершения провокационных действий, так как любые попытки агрессии со стороны противника нашими военнослужащими будут пресекаться", — предупредил представитель оборонного ведомства республики.