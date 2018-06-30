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В мире

Матвиенко считает изменение мандата ОЗХО попыткой ослабить Совбез ООН

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© AFP 2018 / ANP/Lex van LieshoutШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды. Архивное фотоШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
© AFP 2018 / ANP/Lex van Lieshout

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что изменении мандата Организации по запрещению химического оружия — это попытка ослабить Совбез ООН.

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© Ruptly
Лавров заявил, что в ОЗХО наблюдаются опасные манипуляции

"Совсем недавно произошла история об изменении мандата Организации по запрещению химического оружия. Сам по себе факт беспрецедентный. Это ведь экспертная техническая организация, но ее наделили полномочиями практически прокурорскими, а по сути, это попытка ослабить Совбез ООН, изъяв у него эту функцию", — рассказала Матвиенко в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

Матвиенко отметила, что в целом в мире наблюдается тревожная ситуация по разрушению сложившихся международных институтов, международных соглашений, международных правил, которые удерживали мир от хаоса.

"Давайте задумаемся, к чему это приведет. Посмотрите, Соединенные Штаты Америки отозвали свою подпись и вышли из климатического соглашения. Это была серьезнейшая работа всех институтов, всего международного сообщества по тому, чтобы принять такое соглашение, которое сохраняло бы климат, нашу планету. Вышли. Также выход Соединенных Штатов из ЮНЕСКО. Дальше выход из важнейшего правозащитного института (Совета ООН по правам человека— ред), — сказала Матвиенко.

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Peter Dejong
Все решено. ОЗХО сама назначит виновных

Участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге 27 июня одобрили предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО, разрешающее организации устанавливать виновных в химатаках.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает нелегитимным решение расширить мандат ОЗХО.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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borovikov_gennadiy
Правильно считает! Следующая опция будет лишение постоянных членов Совбеза ООН , права вето!
14:45
30.06.2018
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Исаев Александр
Кто бы что бы не считал Лондон постепенно продавливает свои цели. Похоже, что нужно учиться противостоять давлению Британии и уметь отвечать контрдавлением. Сегодня это очевидно, однако у нас пытаются играть в правду или оправдания, а потому и не получается.
14:31
30.06.2018
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Тузик Дворовый
После того как господа Матвиенко поддержала увеличение пенсионного возраста врят ли кому то уже интересно ее мнение по другим вопросам
14:20
30.06.2018
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Хорватия
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Чемпионат мира по футболу 2018
30 июня 17:00
-
Франция
-
Аргентина
30 июня 21:00
-
Уругвай
-
Португалия
01 июля 17:00
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