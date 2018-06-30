Матвиенко считает изменение мандата ОЗХО попыткой ослабить Совбез ООН

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что изменении мандата Организации по запрещению химического оружия — это попытка ослабить Совбез ООН.

"Совсем недавно произошла история об изменении мандата Организации по запрещению химического оружия. Сам по себе факт беспрецедентный. Это ведь экспертная техническая организация, но ее наделили полномочиями практически прокурорскими, а по сути, это попытка ослабить Совбез ООН, изъяв у него эту функцию", — рассказала Матвиенко в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

Матвиенко отметила, что в целом в мире наблюдается тревожная ситуация по разрушению сложившихся международных институтов, международных соглашений, международных правил, которые удерживали мир от хаоса.

"Давайте задумаемся, к чему это приведет. Посмотрите, Соединенные Штаты Америки отозвали свою подпись и вышли из климатического соглашения. Это была серьезнейшая работа всех институтов, всего международного сообщества по тому, чтобы принять такое соглашение, которое сохраняло бы климат, нашу планету. Вышли. Также выход Соединенных Штатов из ЮНЕСКО. Дальше выход из важнейшего правозащитного института (Совета ООН по правам человека— ред), — сказала Матвиенко.

Участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге 27 июня одобрили предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО, разрешающее организации устанавливать виновных в химатаках.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает нелегитимным решение расширить мандат ОЗХО.