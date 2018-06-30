Матвиенко прокомментировала итоги саммита ЕС

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн — РИА Новости. Саммит ЕС не пришел к серьезным договоренностям по решению миграционной проблемы, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"На мой взгляд, состоявшийся саммит ЕС так и не пришел к серьезным договоренностям по решению самой острой европейской проблемы — миграционной. И крен обсуждения, по-моему, неверный. Вместо того чтобы выделять деньги на строительство новых концентрационных лагерей для беженцев, надо разобраться в истоках, почему это произошло", — сказала Матвиенко в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

По ее словам, "сегодня нужно направлять средства в Сирию, Ливию, Ирак, Йемен, прекратить там войну". "Средства на восстановление инфраструктуры, налаживание мирной жизни, восстановление домов, водоснабжения, медицины, и эти беженцы вернутся к себе домой на родную землю — вот это надо обсуждать", — считает Матвиенко.

Одним из основных вопросов повестки дня саммита Евросоюза в Брюсселе стала проблема мигрантов. Документ по проблемам миграции, одобренный ранее лидерами ЕС по итогам девяти часов переговоров, предусматривает усиление мер, направленных на ограничение въезда на территорию Евросоюза нелегалов, борьбу с организаторами трафика и создание центров контроля мигрантов в Европе.