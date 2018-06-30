Площадь возгорания на заводе в Таллине увеличилась в десять раз

ТАЛЛИН, 30 июн — РИА Новости. Эстонские спасатели в субботу продолжают тушение начавшегося в пятницу пожара на заводе по производству топлива из отходов на улице Суур-Сыямяэ в Таллине, площадь возгорания увеличилась в десять раз, сообщил Спасательный департамент республики.

"Огонь находится под контролем, но поскольку крыша здания рухнула, а опорные конструкции ослабли, пожарные не могут действовать повсюду. На помощь вызвали партнеров со специальной техникой. Если в пятницу вечером площадь активного пожара составляла 100 квадратных метров, то в субботу утром работы ведутся уже на территории 1000 квадратных метров", — говорится в сообщении департамента, размещенном в социальной сети Twitter.

Пожару присвоена третья категория сложности из четырех. Спасатели сделали замеры воздуха, никаких токсичных веществ, угрожающих здоровью людей, обнаружено не было, но все же жителям близлежащих домов не рекомендуется открывать окна.

Ранее пожар на станции сортировки мусора на улице Суур-Сыямяэ произошел 27 апреля, тогда его площадь составила 3500 квадратных метров. Еще один крупный пожар на соседнем участке произошел в ночь на 26 мая, когда загорелся складированный между двумя ангарами мусор, и пламя перекинулось на оба здания.