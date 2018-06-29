Художнику Павленскому во Франции разрешили прогулки в тюремном дворе

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российского художника-акциониста Петра Павленского во французской тюрьме перевели на общий порядок, теперь ему разрешены прогулки и общение с другими заключенными, сообщила РИА Новости его соратница Ксения Оксман.

"После 8 месяцев изоляции на специальном режиме и 6 месяцев отсутствия прогулок Петр восстановил справедливость. Теперь он на общем режиме вместе со всеми остальными арестантами. И гуляет в общем дворе", — сказала она.

Оксман пояснила, что Павленский пока один в камере, но у него появились прогулки и общение с другими арестованными.

Павленский был задержан в октябре за поджог здания Банка Франции, суд в феврале продлил ему срок ареста еще на четыре месяца.

В конце октября в СМИ появилась информация, что Павленский поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Париже. Полиция подтвердила задержание двух человек, однако их имена не назывались в интересах следствия. Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности либо поставивший под угрозу жизни людей может быть наказан сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро.

Позднее сообщалось, что Павленского освободили из-под ареста и "после изучения его действий перевели в психиатрическое отделение префектуры полиции".

Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае 2017 года он получил политическое убежище во Франции.

Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.