МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Попытки объяснить победу Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года вмешательством России смешны, этот вопрос используется для разрушения отношений Москвы и Вашингтона, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда Рекс Тиллерсон был государственным секретарем, он однажды публично заявил, что имеет "неопровержимые доказательства". Затем, во время нашего контакта, я сказал: "Рекс, вы можете предоставить нам эти неопровержимые доказательства? Потому что мы хотим понять, что происходит. Может быть, это то, что мы можем объяснить". Он сказал: "Мы не можем дать его вам, мы не можем скомпрометировать наши источники, и, кроме того, ваши спецслужбы, ваши люди безопасности знают все — спросите их". Это способ улаживать серьезные вопросы? Это то, что используется для разрушения российско-американских отношений", — сказал Лавров в интервью британскому Channel 4.

"Думаю, это очень по-детски. Я думаю, что пытаться доказать, что мы решили будущее величайшей страны на Земле с помощью какого-то интернет-агентства смешно. Я понимаю, что демократы в США действительно очень нервничают", — добавил глава МИД РФ.