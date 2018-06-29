Лавров оценил ситуацию, когда покидающий ЕС Лондон определяет его политику

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4, что считает "интересной" ситуацию, когда покидающая Евросоюз Великобритания определяет политику союза по отношению к РФ.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона обвиняет в инциденте российское государство. Россия категорически это отрицает. В результате скандала Британия и еще ряд стран приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.

"Подумайте, это интересная ситуация: страна, покидающая ЕС, определяет политику союза по отношению к России. Они бегали по европейским столицам и призывали: вы должны выслать российских дипломатов. Некоторые так и сделали, некоторые нет", — заявил Лавров.

Министр отметил, что в приватных разговорах дипломаты тех стран, из которых выслали российских представителей, рассказали, что никаких доказательств вины РФ в деле Скрипалей им предоставлено не было и решения основывалось на публичных заявлениях британцев.

"Они сказали: нам пообещали, что позже по мере расследования нам предоставят больше фактов. Вы думаете, это нормально?", — спросил Лавров ведущую. Она, впрочем, не стала отвечать на вопрос.