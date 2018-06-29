МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Евросоюз в ситуации с миграционным кризисом вынужден расплачиваться за действия НАТО, которая фактически превратила Ливию в главный пункт транзита нелегалов, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я наблюдаю за итогами последнего саммита (Евросоюза) и дискуссия по миграции привела меня к мысли, которая касается роли ЕС и НАТО. НАТО бомбила Ливию, превратила это государство в черную дыру, через которую потоки нелегальных мигрантов устремляются в Европу. Сейчас ЕС пытается исправить то, что совершил Североатлантический альянс", — заявил Лавров в интервью британскому телеканалу "Канал 4".

В ответ на фразу журналиста, что мигранты следуют в Европу и из Сирии, куда ранее "вторглась Россия", Лавров напомнил, что российские ВКС присутствуют в САР по запросу законного правительства страны, которое признано международным сообществом, и это произошло в сентябре 2015 года, "через полтора года после того как Сирия была охвачена арабской весной и большая часть мигрантов уже на тот момент бежала из страны".