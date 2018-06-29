Международную организацию по миграции возглавил кандидат от Португалии

ЖЕНЕВА, 29 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Новым генеральным директором Международной организации по миграции (МОМ) стал кандидат от Португалии, бывший еврокомиссар по внутренним делам Антонио Виторино.

По итогам закрытого голосования, состоявшегося в пятницу, Виторино набрал необходимое большинство в две трети голосов. Он обошел кандидатов от Коста-Рики Лору Томпсон и США Кена Айзекса.

Виторино с сентября 1999 по октябрь 2004 года был еврокомиссаром по вопросам внутренних дел, в 1995-1997 занимал пост министра обороны Португалии. В 2008-2009 годах также был одним из советников правительства Болгарии по вступлению страны в ЕС.

Действующий гендиректор МОМ Уильям Лэйси Свинг покинет свой пост в сентябре. Он руководил организацией два пятилетних срока подряд. Виторино начнет свою работу в новом качестве 1 октября.