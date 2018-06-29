Бельгия подтвердила, что реформу "дублинской системы" предстоит согласовать

БРЮССЕЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Премьер Бельгии Шарль Мишель подтвердил в пятницу, что конкретного соглашения по реформе "дублинской системы" на саммите достигнуто не было, договоренности по реформе еще предстоит выработать.

Ранее источник на саммите ЕС сообщил, что реформа "дублинской системы", регулирующей порядок предоставления убежища в Евросоюзе, может быть отложена. В итоговых заключениях саммита говорилось, что Евросовет лишь призывает найти консенсус по "дублинской системе", при этом доклад о ходе работы должен быть представлен к октябрю.

"Никто вчера не говорил, что мы изменим "дублинскую систему" до того, как придем к соглашению по ней. "Дублинская система" еще не реформирована", — заявил премьер журналистам.

"Моя позиция на саммите была ясной, важно заключить договор по этому вопросу, и речь не идет о том, чтобы получить какой-то переходный механизм, который бы привел как раз к потере мотивации к заключению соглашения по "дублинской системе", — добавил он.

Дублинским соглашением от 1990 года, которое подписали все государства ЕС, предусмотрено, что ответственность за рассмотрение вопроса о предоставлении убежища лежит на стране, чью границу изначально пересек беженец при въезде в Евросоюз.

Еврокомиссия, со своей стороны, предлагает странам ЕС взять на себя юридические обязательства с целью обеспечить "более справедливое распределение" миграционного бремени в ситуации, когда основной приток беженцев приходится на Грецию и Италию.

С положениями "дублинского регламента" также связана проблема возвращения мигрантов, перебравшихся из одного государства ЕС в другое, в страну их первого въезда.