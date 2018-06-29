В Финляндии заявили, что достигли своих целей на саммите ЕС

ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн — РИА Новости. Стратегические цели Финляндии по развитию экономического и валютного союзов, завершение создания банковского союза, достигнуты, заявил премьер-министр Финляндии Юхи Сипиля по завершении саммита Евросоюза.

"Финляндия провела большую работу на всех уровнях, и я благодарю всех, кто участвовал в ней. Финские цели отражены в итоговых соглашениях саммита ЕС. Мы можем быть очень довольны", — отметил Сипиля, выступление которого транслировалось пресс-службой Еврокомиссии.

Стратегические цели Финляндии по развитию экономического и валютного союзов касаются, в частности, завершения создания банковского союза.

"На встрече я подчеркнул, что банковские риски следует быстро сокращать, в частности путем реорганизации банковской системы в некоторых странах и улучшения управления рисками государственных облигаций. Наши взгляды также поддерживаются в других странах-членах ЕС", — сказал Сипиля журналистам.

Саммит ЕС также согласовал еще один важный момент — развитие Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ).

"Мы также договорились о создании механизма поддержки для ЕСМ. Обязательства Финляндии от этого не возрастают, но банковский союз будет более крепким", — сказал Сипиля.

В Брюсселе 28-29 июня проходит заседание Евросовета. Второй день саммита был посвящен переговорам по Brexit и обсуждению дальнейших шагов по реформированию экономического и валютного союза.