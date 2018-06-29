Испанский суд дал каталонским политикам два дня на выплату залога

МАДРИД, 29 июн – РИА Новости. Верховный суд Испании дал два дня бывшим членам женералитета (правительства) Каталонии, который возглавлял Карлес Пучдемон, на выплату залога в размере 2,1 миллиона евро.

Если этого сделано не будет, то суд наложит арест на их имущество, чтобы покрыть сумму. Общая сумма составляет 2 135 948 евро, говорится в судебном постановлении.

По мнению суда, 1,6 миллиона были израсходованы на проведение незаконного референдума в Каталонии 1 октября прошлого года, остальная сумма начислена в виде штрафа.

Залог должны выплатить в общей сложности 14 обвиняемых – в том числе экс-глава женералитета Карлес Пучдемон, дожидающийся решения немецкого суда о его экстрадиции, его бывший заместитель Ориол Жункерас, который находится в мадридской тюрьме, и остальные члены женералитета, распущенного испанским правительством в конце октября 2017-го.

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена 23 марта предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания. По этому обвинению им грозит до 30 лет тюремного заключения. Шесть человек объявлены в международный розыск, выданы ордера на их экстрадицию, девять политиков находятся в мадридских тюрьмах.

Карлес Пучдемон дожидается судебного решения об экстрадиции в Германии, экс-советник образования Клара Понсати — в Шотландии. Бельгийский суд уже отклонил запрос об экстрадиции четырех каталонских политиков, которые живут в Брюсселе. Швейцария заявила, что не экстрадирует никого по политическим мотивам, однако пообещала рассмотреть испанский запрос. В этой стране находятся два политика, которым Верховный суд Испании предъявил обвинения в связи с незаконным референдумом 1 октября, — бывший член парламента автономного сообщества Ана Габриэль и генсек партии "Левые республиканцы Каталонии" Марта Ровира. В отношении Ровиры выдан международный ордер на арест.

В пятницу стало известно, что Ана Габриэль, депутат от крайне левой партии "Кандидатура народного единства" в парламенте предыдущего созыва, получила вид на жительство в Швейцарии на пять лет. В Испании ей предъявлены обвинения в неподчинении властям. Как сообщила испанским СМИ ее мать, Габриэль собирается получить докторскую степень в Женевском университете.