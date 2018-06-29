Испанский суд дал каталонским политикам два дня на выплату залога

МАДРИД, 29 июн – РИА Новости. Верховный суд Испании дал два дня бывшим членам женералитета (правительства) Каталонии, который возглавлял Карлес Пучдемон, на выплату залога в размере 2,1 миллиона евро.
По мнению суда, 1,6 миллиона были израсходованы на проведение незаконного референдума в Каталонии 1 октября прошлого года, остальная сумма начислена в виде штрафа.
Залог должны выплатить в общей сложности 14 обвиняемых – в том числе экс-глава женералитета Карлес Пучдемон, дожидающийся решения немецкого суда о его экстрадиции, его бывший заместитель Ориол Жункерас, который находится в мадридской тюрьме, и остальные члены женералитета, распущенного испанским правительством в конце октября 2017-го.
Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена 23 марта предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания. По этому обвинению им грозит до 30 лет тюремного заключения. Шесть человек объявлены в международный розыск, выданы ордера на их экстрадицию, девять политиков находятся в мадридских тюрьмах.
В пятницу стало известно, что Ана Габриэль, депутат от крайне левой партии "Кандидатура народного единства" в парламенте предыдущего созыва, получила вид на жительство в Швейцарии на пять лет. В Испании ей предъявлены обвинения в неподчинении властям. Как сообщила испанским СМИ ее мать, Габриэль собирается получить докторскую степень в Женевском университете.