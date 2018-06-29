Макрон не стал комментировать информацию о предложении Трампа выйти из ЕС

ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не стал комментировать информацию СМИ о том, что американский лидер Дональд Трамп якобы предлагал ему выйти из Евросоюза.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на европейские правительственные источники сообщила, что Трамп в апреле спросил у Макрона, почему он не выйдет из ЕС. По информации издания, президент США пообещал, что в случае выхода из Евросоюза он предложит Франции двусторонний торговый договор на лучших условиях, чем имеет ЕС как единая организация.

"Разговоры, которые ведутся в закрытом формате, остаются в закрытом формате. Я думаю, что не стоит это повторять", — сказал Макрон, отметив, что серьезная пресса должна оставаться серьезной.

"Поэтому я не буду это комментировать. Я просто знаю, что обязательства, которые у меня есть в отношении Европы уже больше года, достаточны, чтобы вы могли представить ответ, если бы мне был задан такой вопрос", — добавил он.