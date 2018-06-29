В ICAN рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

ЖЕНЕВА, 29 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки должна стать дополнительным импульсом для продвижения к глобальному запрету ядерного оружия, заявила исполнительный директор получившей в 2017 году Нобелевскую премию мира Международной кампании по запрету ядерного оружия (ICAN) Бестрис Финн.

"Ядерное оружие является бесчеловечным оружием массового уничтожения. Настало время, чтобы страны с самыми большими арсеналами объединились с остальным миром для ядерного разоружения с помощью Договора о запрещении ядерного оружия. Хельсинки должен стать местом для продвижения к всеобщему запрету ядерного оружия, а не к новой гонке вооружений", — сказала она.

Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. В Кремле ранее сообщили, что на саммите российский и американский президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.

Ранее Хельсинки был местом встречи руководителей США и СССР, а затем России. В 1975 году президент США Джеральд Форд встретился в Хельсинки с Леонидом Брежневым, в 1990 году президент Джордж Буш встретился с Михаилом Горбачевым, а в 1997 году Билл Клинтон встречался с президентом Борисом Ельциным.