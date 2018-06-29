МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что договоренности, заключенные на саммите Евросоюза в Брюсселе, отвечают требованиям баварской ХСС по ограничении миграции.

Ранее лидер ХСС и глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что, если удастся достичь "равноценного европейского решения", то односторонние национальные шаги будут не нужны.

"Это более чем равноценно", — заявила Меркель в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов. Канцлер подчеркнула, что Германия не должна действовать в одностороннем порядке и несогласованно.

Трансляцию ее выступления вел сайт Еврокомиссии.

В последние недели в альянсе ХДС/ХСС, который вместе с социал-демократами из СДПГ состоит в коалиционном правительстве Германии, разгорелся серьезный конфликт по теме миграционной политики. Зеехофер разработал генеральный план в сфере миграции Masterplan Migration, который не нашел поддержки у лидера ХДС, канцлера Ангелы Меркель.

В документе идет речь о запрете на въезд на территорию страны беженцев, не имеющих при себе удостоверяющих личность документов, а также лиц, которым ранее уже было отказано в предоставлении убежища на территории ФРГ. Отказ, в частности, мог быть связан с тем, что прибывшие уже подали прошение о предоставлении убежища в другой стране ЕС.

Данная мера, по замыслу разработчиков, должна быть реализована в одностороннем порядке, без согласования с европейскими соседями.

В свою очередь Меркель выступает за общеевропейское решение этой проблемы и считает, что предложение лидера ХСС противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству.

Сторонники канцлера указывают, что положение об общеевропейском решении миграционного кризиса содержится в коалиционном соглашении, на основании которого работает нынешнее правительство Германии.