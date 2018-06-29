В Латвии в Празднике песни и танца увидели "зарубежную угрозу"

РИГА, 29 июн – РИА Новости. Полиция безопасности Латвии предупредила общественность о том, что Вселатвийский праздник песни и танца, который пройдет с 30 июня по 8 июля, может быть использован для повышения популярности "отдельных лиц или групп лиц", сообщает Sputnik Латвия. По мнению ведомства, эти лица могут быть связаны с зарубежными государствами.

Как пояснило агентство LETA, у сотрудников Полиции безопасности вызывают обеспокоенность политические силы в стране, которые могут быть связаны с Россией, поэтому ведомство опасается информационного влияния Москвы с 30 июня по 8 июля.

"Вероятно, Полиция безопасности имеет в виду социал-демократическую партию "Согласие", руководимую мэром Риги Нилом Ушаковым", — рассказал политолог Юрий Долинский.

Он пояснил, что эту политическую организацию местные правые называют "рукой Кремля". Впереди парламентские выборы, на которых у "Согласия" хорошие шансы, и это сильно раздражает их оппонентов.

Эксперт также отметил, что Рижское самоуправление, где правящая сила — партия "Согласие" — вложила в организацию праздника не менее 1,5 миллиона евро, что может быть расценено ее оппонентами как расходы на предвыборный пиар.

Накануне вице-мэр Риги, руководитель распорядительного комитета Праздника песни и танца в Рижской думе Андрис Америкс рассказал, что средства потрачены на приспособление школ к расселению участников праздника, украшение города, покрытие транспортных расходов, реставрацию костюмов и другие технические моменты.

Ригу на празднике будут представлять 322 коллектива и 11 тысяч участников. Все расходы на реставрацию костюмов не могут быть покрыты за год, поэтому финансирование на эти нужды выделяется уже три года — примерно по 300 тысяч евро.

Говоря о мерах безопасности на Празднике песни, Америкс подчеркнул, что работа согласована с Госполицией и полицией порядка. Из-за праздника отпуска многих полицейских перенесены.

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