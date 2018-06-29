Лебедю на озере возле Лидского замка грозит смерть от ожирения

МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Жители Лиды настолько откормили лебедя, что теперь птице грозит смерть от ожирения, сообщает Sputnik Беларусь.

На озере возле Лидского замка поселились лебеди, и сердобольные горожане начали массово кормить их хлебом и другими продуктами, не предназначенными для птиц. Это привело к тому, что один из лебедей оказался на грани смерти из-за ожирения.

Молодой лебедь появился на одном из частных подворий в городе. Птица выглядела очень изможденной и с трудом отбивалась от дворовых котов. Чтобы спасти его, люди вызвали сотрудников службы отлова бездомных животных Лидского ЖКХ. Выяснилось, что лебедь не болен, он просто страдает от ожирения. Вместо положенных четырех килограммов, птица весит десять. Его отвезли обратно на озеро.

Однако спустя несколько дней лебедя снова нашли на одной из улиц города: по всей видимости, птица не смогла найти себе пару и не прижилась на озере.

"Из-за такого большого веса он не может лететь на далекие расстояния. Если не похудеет — не станет на крыло и, соответственно, может погибнуть", — рассказал сотрудник службы отлова Геннадий Рухлевич.

Сейчас лебедь находится на озере возле Дубровни. Если он не сможет прижиться и здесь, его придется отдать в частные руки, потому что без помощи людей он не сможет выжить.

Специалисты в очередной раз напоминают, что кормить диких птиц нежелательно, особенно хлебом. Дикие птицы, живущие в городе, уже приспособились к этой среде обитания и сами могут обеспечить себя кормом. Зимой птиц подкармливать можно, но для этого нужно использовать подходящий корм: ячмень, пшеницу и перловую крупу.

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