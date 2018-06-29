Патрушев отметил важность совместных решений стран БРИКС

ДУРБАН (ЮАР), 29 июн — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев подчеркнул актуальность единства стран БРИКС на фоне попыток отдельных государств решать свои геополитические задачи без учета интересов других.
По его словам, от способности стран БРИКС оперативно решать вопросы, которые обсуждались на встрече, зависит не только региональная, но и глобальная стабильность.
"В мире остается еще немало разделительных линий, ограничивающих возможности поступательного развития не только государств "пятерки", но и всего человечества… При сохранении естественных преград, связанных в первую очередь с неравномерностью развития, отдельные игроки на международной арене продолжают отрицать необходимость поиска глобальных ответов на существующие угрозы", — отметил Секретарь Совбеза РФ.
Патрушев считает, что преодоление таких противоречий требует последовательной и всесторонней реформы системы глобального управления, однако, эта задача не может быть решена, пока мировое сообщество не достигнет единства по ряду других важнейших вопросов, затронутых в ходе заседания.
Секретарь Совбеза также отметил, что встреча в ЮАР прошла в атмосфере конструктивного сотрудничества и открытого диалога.