Патрушев отметил важность совместных решений стран БРИКС

ДУРБАН (ЮАР), 29 июн — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев подчеркнул актуальность единства стран БРИКС на фоне попыток отдельных государств решать свои геополитические задачи без учета интересов других.

"До тех пор, пока в каждом регионе мира сохраняются очаги конфликтов, а отдельно взятые игроки продолжают решать собственные геополитические задачи без учета интересов других стран, актуальность совместных решений стран БРИКС будет только возрастать", — заявил Патрушев в ЮАР, подводя итоги восьмой встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

По его словам, от способности стран БРИКС оперативно решать вопросы, которые обсуждались на встрече, зависит не только региональная, но и глобальная стабильность.

"В мире остается еще немало разделительных линий, ограничивающих возможности поступательного развития не только государств "пятерки", но и всего человечества… При сохранении естественных преград, связанных в первую очередь с неравномерностью развития, отдельные игроки на международной арене продолжают отрицать необходимость поиска глобальных ответов на существующие угрозы", — отметил Секретарь Совбеза РФ.

Патрушев считает, что преодоление таких противоречий требует последовательной и всесторонней реформы системы глобального управления, однако, эта задача не может быть решена, пока мировое сообщество не достигнет единства по ряду других важнейших вопросов, затронутых в ходе заседания.

Секретарь Совбеза также отметил, что встреча в ЮАР прошла в атмосфере конструктивного сотрудничества и открытого диалога.