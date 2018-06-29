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Противостояние России и ПАСЕ: лед тронулся?

(обновлено: 16:58 29.06.2018)
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© AFP 2018 / Frederick FlorinШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фотоШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© AFP 2018 / Frederick Florin

СТРАСБУРГ, 29 июн — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в последний рабочий день летней сессии начала делать то, о чем Российская делегация говорила последние несколько лет, запланировав на октябрь голосование по применению санкций к делегациям.

Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Госдуме отметили важность участия России в Совете Европы на равных правах

Российская делегация на апрельской сессии 2014 года была лишена ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участия в уставных органах ПАСЕ) после вхождения Крыма в состав РФ. В следующем году ПАСЕ, рассмотрев несколько раз вопрос, добавила в список санкций новые пункты. Российская делегация заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила присутствовать на сессиях. С 2016 года Москва не направляет необходимые для аккредитации делегации документы.

Россия неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса. В частности, российские представители предлагали закрепить в уставе организации документально невозможность применения санкций в отношении делегаций.

Решения бюро

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция
© AFP 2018 / Patrick Hertzog
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В пятницу в рамках летней сессии Ассамблеи состоялось заседание уставного органа ПАСЕ — Бюро. Как рассказал РИА Новости по его итогам глава группы объединённых европейских левых Тини Кокс, было принято решение о подготовке к октябрьской сессии доклада по полномочиям и праве голоса делегаций. Как ожидается, в ближайшее время будет назначен докладчик по этой теме.

Новая глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в разговоре с журналистами не стала предсказывать итоги запланированного на осень голосования. Вместе с тем она указала, что ожидает оживленных дебатов. Глава Ассамблеи подтвердила, что по заявленным темам будут устроена дискуссия, а по итогам — принята резолюция.

Реакция России

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пушков: Совету Европы не стоит ставить РФ ультиматумы по уплате взноса‍
Российская сторона быстро отреагировала на сообщение из Страсбурга. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что при отмене ПАСЕ санкционных статей по полномочиям делегаций РФ может рассматривать возможность возвращения в Ассамблею. Он отметил, что оценивать инициативу ПАСЕ нужно будет только тогда, когда резолюция будет принята и исходя из того, будет ли там пункт о внесении в регламент ПАСЕ поправок об отмене санкционных статей, позволяющих лишать ключевых полномочий или их части страновые парламентские делегации.

"В случае если доклад будет в чем-то комплементарен, но таких поправок принято не будет, к сожалению, мы не рассматриваем возможность полноформатного возвращения в ПАСЕ российской делегации", — добавил депутат.

Денежный вопрос

Другим важным вопросом взаимоотношений России и Страсбурга является взнос РФ в бюджет организации.

Флаг ЕС перед зданием штаб-квартиры Совета Европы в Страсбурге, Франция
© Фото : Council of Europe
Политолог: давить на Россию в вопросе выплаты взносов в СЕ контрпродуктивно

В июне прошлого года конфликт между Москвой и Советом Европы вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В марте этого года ПАСЕ впервые признала, что возвращение Турции в обычные плательщики и решение России приостановить выплаты за 2017 год и части своего взноса за 2018 год стали причиной финансовых трудностей у организации. По информации одной из основных комиссий Ассамблеи – постоянной, — "бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 миллиона евро". Организации пришлось "заморозить бюджет на 9%", его дефицит составил 1,5 миллиона евро.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкСессия ПАСЕ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сессия ПАСЕ. Архивное фото

В апреле генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд впервые рассказал о возможных санкциях в адрес Москвы, если она продолжит не платить.

На сегодняшний день прецедентов исключения делегации из Совета за невыплаты взноса пока не было.

На летней сессии, Ягланд, выступая в сессии ответов и вопросов, заявил, что 30 июня этого года является последним сроком для выплаты взносов России в бюджет организации.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во время встречи с МИД РФ Сергеем Лавровым. 20 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Россия играет важную роль в Совете Европы, заявил Ягланд

По данным РИА Новости, речь шла о взносе за 2018 год. За взнос 2017 года с прошлого года начисляются пенни.

На вопрос РИА Новости, поможет ли обсуждение прав нацделегаций в ПАСЕ решить вопрос с замороженным взносом России, пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген ответил: "Да. И, надеюсь, это произойдёт раньше, чем позже".

Однако позже источник РИА Новости в Совете Федерации сообщил, что Россия не будет платить взнос в бюджет Совета Европы, как минимум, до конца 2018 года. По его словам, такое решение уже принято и будет озвучено в ближайшее время.

Как признался в беседе с РИА Новости один из парламентариев в кулуарах Ассамблеи "русских тоже можно понять". "Непонятно, что будет в октябре, какая резолюция, какое решение", — заметил он.

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