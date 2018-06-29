Противостояние России и ПАСЕ: лед тронулся?

СТРАСБУРГ, 29 июн — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в последний рабочий день летней сессии начала делать то, о чем Российская делегация говорила последние несколько лет, запланировав на октябрь голосование по применению санкций к делегациям.
Российская делегация на апрельской сессии 2014 года была лишена ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участия в уставных органах ПАСЕ) после вхождения Крыма в состав РФ. В следующем году ПАСЕ, рассмотрев несколько раз вопрос, добавила в список санкций новые пункты. Российская делегация заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила присутствовать на сессиях. С 2016 года Москва не направляет необходимые для аккредитации делегации документы.
Россия неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса. В частности, российские представители предлагали закрепить в уставе организации документально невозможность применения санкций в отношении делегаций.
Решения бюро
Новая глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в разговоре с журналистами не стала предсказывать итоги запланированного на осень голосования. Вместе с тем она указала, что ожидает оживленных дебатов. Глава Ассамблеи подтвердила, что по заявленным темам будут устроена дискуссия, а по итогам — принята резолюция.
Реакция России
"В случае если доклад будет в чем-то комплементарен, но таких поправок принято не будет, к сожалению, мы не рассматриваем возможность полноформатного возвращения в ПАСЕ российской делегации", — добавил депутат.
Денежный вопрос
Другим важным вопросом взаимоотношений России и Страсбурга является взнос РФ в бюджет организации.
В июне прошлого года конфликт между Москвой и Советом Европы вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
В марте этого года ПАСЕ впервые признала, что возвращение Турции в обычные плательщики и решение России приостановить выплаты за 2017 год и части своего взноса за 2018 год стали причиной финансовых трудностей у организации. По информации одной из основных комиссий Ассамблеи – постоянной, — "бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 миллиона евро". Организации пришлось "заморозить бюджет на 9%", его дефицит составил 1,5 миллиона евро.
В апреле генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд впервые рассказал о возможных санкциях в адрес Москвы, если она продолжит не платить.
На сегодняшний день прецедентов исключения делегации из Совета за невыплаты взноса пока не было.
На летней сессии, Ягланд, выступая в сессии ответов и вопросов, заявил, что 30 июня этого года является последним сроком для выплаты взносов России в бюджет организации.
По данным РИА Новости, речь шла о взносе за 2018 год. За взнос 2017 года с прошлого года начисляются пенни.
На вопрос РИА Новости, поможет ли обсуждение прав нацделегаций в ПАСЕ решить вопрос с замороженным взносом России, пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген ответил: "Да. И, надеюсь, это произойдёт раньше, чем позже".
Однако позже источник РИА Новости в Совете Федерации сообщил, что Россия не будет платить взнос в бюджет Совета Европы, как минимум, до конца 2018 года. По его словам, такое решение уже принято и будет озвучено в ближайшее время.
Как признался в беседе с РИА Новости один из парламентариев в кулуарах Ассамблеи "русских тоже можно понять". "Непонятно, что будет в октябре, какая резолюция, какое решение", — заметил он.