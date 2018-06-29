Испанский премьер считает, что соглашение ЕС по мигрантам могло быть лучше

МАДРИД, 29 июн – РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес считает, что Евросоюз мог продвинуться в соглашении по мигрантам дальше, однако в целом результаты саммита в Брюсселе можно считать удовлетворительными.

В пятницу лидеры 28 стран ЕС согласовали заключения по миграции, в которых утверждены концепции создания на добровольной основе контролируемых миграционных центров по приему беженцев на территории Европы, а также "региональных платформ для высадки" мигрантов за пределами Европы. Предполагается, что для создания таких центров необходимо будет заключать отдельные соглашения.

"Это не лучшее соглашение, но соглашение. Хотелось более прочного, продвинутого соглашения, но это хорошее соглашение, которое позволит нам двигаться дальше по принципиальному вопросу", — заявил премьер Испании Педро Санчес на пресс-конференции в Брюсселе, которую транслирует телеканала 24 Horas.

По словам Санчеса, важно, что "удалось придать международное измерение европейскому кризису", но "хотелось продвинуться дальше".

Премьер заявил, что ЕС обязался поддерживать Испанию в решении проблем, связанных с миграцией в западном Средиземноморье, равно как и другие приграничные страны, а также страны транзита и происхождения мигрантов, в частности Марокко.

Санчес заявил, что для испанской стороны было важно, что ЕС "признал, что западное направление оказалось под давлением, что ЕС не поворачивается спиной" в этом вопросе к Испании и Марокко и намерен выделить больше экономических ресурсов этим двум странам. "Это хорошая отправная точка", — добавил он.

Премьер также назвал важным решение о выделении 500 миллионов евро в фонд помощи Африки из общеевропейского резервного фонда.