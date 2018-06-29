Израиль бойкотировал заседание Совета ООН по правам человека

ЖЕНЕВА, 29 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Израиль бойкотировал очередное заседание Совета ООН по правам человека, передает корреспондент РИА Новости.
Универсальный периодический обзор — механизм СПЧ, в рамках которого четыре раза в год проводятся регулярные обзоры выполнения 193 государствами — членами ООН обязательств и обязанностей в области прав человека.
Свой УПО Израиль представлял в конце января. Это был первый с 2013 года обзор ситуации с правами человека в стране. Тогда специально созданная рабочая группа проанализировала все предоставленные документы. Итоговое решение группы по ситуации в Израиле приняли в пятницу без участия представителей заинтересованной страны.
При обсуждении документа ряд государств вновь призвали Израиль к соблюдению прав человека и гуманитарных обязательств на оккупированной палестинской территории. В то же время страны приветствовали то, что Тель-Авив сотрудничал с СПЧ во время Универсального периодического обзора.