Израиль бойкотировал заседание Совета ООН по правам человека

ЖЕНЕВА, 29 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Израиль бойкотировал очередное заседание Совета ООН по правам человека, передает корреспондент РИА Новости.

"Израиль проинформировал меня, что он не будет присутствовать на принятии итогового заявления по Универсальному периодическому обзору", — заявил, открывая заседание, президент Совета Воислав Шуц.

Универсальный периодический обзор — механизм СПЧ, в рамках которого четыре раза в год проводятся регулярные обзоры выполнения 193 государствами — членами ООН обязательств и обязанностей в области прав человека.

Свой УПО Израиль представлял в конце января. Это был первый с 2013 года обзор ситуации с правами человека в стране. Тогда специально созданная рабочая группа проанализировала все предоставленные документы. Итоговое решение группы по ситуации в Израиле приняли в пятницу без участия представителей заинтересованной страны.

При обсуждении документа ряд государств вновь призвали Израиль к соблюдению прав человека и гуманитарных обязательств на оккупированной палестинской территории. В то же время страны приветствовали то, что Тель-Авив сотрудничал с СПЧ во время Универсального периодического обзора.