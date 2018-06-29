В Стамбуле в здании киностудии вспыхнул сильный пожар

АНКАРА, 29 июн — РИА Новости, Алёна Палажченко. Сильный пожар вспыхнул в здании киностудии Beykoz kondura в районе Бейкоз в азиатской части Стамбула, сообщает телеканал NTV в пятницу.

На кадрах, которые демонстрирует телеканал, видны черные клубы дыма, которые, как отмечается, можно наблюдать из многих районов Стамбула.

По данным телеканала, в течение последних 15 лет здание бывшей обувной фабрики, расположенное на живописном берегу Босфора, используется как киностудия для съемок художественных фильмов, сериалов, телепередач и рекламных роликов. Сообщается, что в эпицентре пожара находятся декорации, принадлежащие киностудии.

На место происшествия прибыло большое число пожарных расчетов. Пострадавших при пожаре, по предварительным данным, нет.