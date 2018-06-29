Чижов: говорить о влиянии торговых отношений ЕС и США на их политику рано

БРЮССЕЛЬ, 29 июн — РИА Новости, Мария Князева. Говорить о том, могут ли торговые отношения Евросоюза и США действительно изменить их взаимодействие по политической повестке дня, в частности, по России, Украине, Ближнему Востоку, пока рано, считает постоянный представитель РФ в ЕС Владимир Чижов.

США недавно ввели повышенные пошлины на импорт из третьих стран, в том числе из государств ЕС, стальной и алюминиевой продукции. Реакция Еврокомиссии от имени ЕС не заставила себя ждать: был открыт спор в ВТО с США по этим тарифам, введены дополнительные пошлины в 25% на импорт в ЕС целого ряда товаров из Соединенных Штатов.

"Гадать не буду. Конечно, все это имеет политический аспект. Посмотрим, как будут развиваться события, но пока рано говорить", — сказал Чижов в интервью РИА Новости.

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