Президента Латвии призвали не принимать запрет русского языка в вузах

РИГА, 29 июн — РИА Новости. Руководители ряда частных вузов просят президента Латвии Раймонда Вейониса не утверждать принятые Сеймом ограничения на преподавание в вузах на иностранных языках, в том числе русском, направить законодательные поправки в парламент на повторное рассмотрение.
"Поправки негативно отразятся на государственном бюджете, так как ограничения на использование русского и английского языков в частных вузах резко уменьшат возможности экспорта образования. В вузах Латвии учится несколько тысяч иностранных студентов, которые, платя за учебу и аренду квартир, за питание, транспорт и другие услуги, каждый год обеспечивают в государственном бюджете вклад в размере сотен миллионов евро", — говорится в обращении к президенту, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
В обращении говорится, что Латвия, в отличие от Литвы и Эстонии, успешно сотрудничает в экспорте образования со странами СНГ.
Поправки, запрещающие обучение в частных вузах на русском языке, приняты Сеймом 21 июня.