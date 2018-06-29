В Ливии предостерегли от попыток разместить иностранных военных в стране

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ливийская армия предостерегает международное сообщество от попыток разместить в стране военный контингент под предлогом борьбы с незаконной миграцией, заявило командование армии в пятницу в Facebook.

Ливия регулярно становится пунктом незаконной переправки мигрантов из Африки в Европу по морю. Ранее в пятницу Евросоюз заявил о намерении активизировать усилия по пресечению контрабанды мигрантов через Ливию, предложив продумать концепцию региональных центров высадки мигрантов.

"Нам поступила информация о желании некоторых международных сторон создать военное присутствие в некоторых районах юга Ливии с целью противодействия незаконной миграции. Командование ливийских вооруженных сил предостерегает эти стороны от таких действий, которые считает нарушением международного права и нападением на ливийское государство и его суверенитет", — заявило командование.

Кто выступил за военное присутствие, ливийская армия не уточнила. Ливийские военные отметили, что готовы предпринять все меры для защиты суверенитета страны.

Ливийская армия действует под руководством маршала Халифы Хафтара и не подчиняется сформированным при поддержке ООН властям в Триполи.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.

По данным Международной организации по миграции (IOM), с начала 2018 года по 20 июня число мигрантов, прибывших морским путем в Европу, составило почти 41 тысячу человек, погибли в Средиземном море 960 человек. За этот же период 2017 года к европейским берегам пристали около 85 тысяч человек, 2133 мигранта утонули.