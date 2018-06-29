Италия вышла из изоляции по вопросу мигрантов, считает Сальвини

РИМ, 29 июн – РИА Новости. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини, известный как сторонник жестких мер по проблеме мигрантов, заявил о выходе Италии из политической изоляции и возвращении ей статуса главного игрока в ЕС после одобрения ряда ее предложений на саммите в Брюсселе.

Вопрос мигрантов стал одной из основных на проходящем сейчас саммите. Накануне после девяти часов переговоров лидеры стран Евросоюза договорились еще сильнее ограничить въезд нелегалов в ЕС, активнее бороться с организаторами трафика и создавать центры контроля мигрантов.

"Я доволен и горд результатами нашего правительства в Брюсселе. И все-таки она вертится… И мы начали!" — с воодушевлением он прокомментировал итоги саммита (политика цитирует его пресс-служба).

По словам Сальвини, также возглавляющего МВД Италии, одни "наши многочисленные предложения" были приняты, над другими "еще придется поработать", однако "в итоге Италия вышла из изоляции возвращается в роль главного игрока".

Как сообщил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Евросоюз отказался от практики принудительной релокации мигрантов – то есть страны, не желающие принимать таких "гостей", теперь могут демонстрировать "европейскую солидарность" в данном вопросе путем финансовой поддержки. Это стало победой Венгрии и Польши, отказывающихся принудительно принимать у себя просителей убежища.