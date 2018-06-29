Британские депутаты снова недовольны ответами Facebook на их вопросы

ЛОНДОН, 29 июн – РИА Новости. Глава комитета по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ палаты общин парламента Великобритании Дэмиан Коллинз снова остался недоволен очередным ответом компании Facebook на вопросы британских законодателей.
Коллинз указывает, в частности, что раньше представители интернет-гиганта утверждали о существовании в компании жестких внутренних правил размещения политической рекламы, а теперь заявляют, что Facebook не может провести границу между политической и неполитической рекламой.
"В это трудно поверить", — заявил Коллинз.
"Почему они отказываются отвечать за мошенническую рекламу на своем сайте? Не является ли это вопиющим пренебрежением безопасностью и защитой пользователей?" — задается вопросом глава парламентского комитета.
"Комитет продолжит консультации с Facebook и другими компаниями до тех пор, пока общественность не получит ответов, которые она заслуживает, и затем мы изложим наши полные рекомендации в докладе", — сообщил Коллинз.