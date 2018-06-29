Британские депутаты снова недовольны ответами Facebook на их вопросы

ЛОНДОН, 29 июн – РИА Новости. Глава комитета по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ палаты общин парламента Великобритании Дэмиан Коллинз снова остался недоволен очередным ответом компании Facebook на вопросы британских законодателей.

"В своих ответах Facebook продолжает демонстрировать все ту же стратегию ухода от ответа – эта стратегия выявилась во время нашего расследования. Компания, по всей видимости, предпочитает минимальное расследование тщательному", — говорится в заявлении главы комитета, переданном в РИА Новости.

Коллинз указывает, в частности, что раньше представители интернет-гиганта утверждали о существовании в компании жестких внутренних правил размещения политической рекламы, а теперь заявляют, что Facebook не может провести границу между политической и неполитической рекламой.

"В это трудно поверить", — заявил Коллинз.

Он подчеркнул, что Facebook так и не сообщила, какие именно ресурсы компания выделяет на обеспечение безопасности и какие доходы получает в различных странах.

"Почему они отказываются отвечать за мошенническую рекламу на своем сайте? Не является ли это вопиющим пренебрежением безопасностью и защитой пользователей?" — задается вопросом глава парламентского комитета.

"Комитет продолжит консультации с Facebook и другими компаниями до тех пор, пока общественность не получит ответов, которые она заслуживает, и затем мы изложим наши полные рекомендации в докладе", — сообщил Коллинз.