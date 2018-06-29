Слуцкий назвал условие для рассмотрения возвращения России в ПАСЕ

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. При отмене ПАСЕ санкционных статей по полномочиям делегаций Россия может рассматривать возможность возвращения в ассамблею, сообщил РИА Новости глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.
В пятницу стало известно, что уставной орган ПАСЕ — Бюро — принял решение провести в октябре обсуждение доклада по полномочиям и праву голоса делегаций. О необходимости такого обсуждения российская сторона говорит последние несколько лет.
"Бюро ПАСЕ приняло решение о подготовке доклада к осенней сессии о полномочиях и праве голоса национальных делегаций. С большой вероятностью это делается под возвращение российской делегации", — заявил глава думского комитета.
"В случае если доклад будет в чем-то комплементарен, но таких поправок принято не будет, к сожалению, мы не рассматриваем возможность полноформатного возвращения в ПАСЕ российской делегации", — заключил депутат.