Жители Калифорнии смогут обязать компании удалять личные данные из Сети

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Новый закон, позволяющий пользователям самостоятельно регулировать защиту персональных данных в интернете, в том числе, требовать раскрытия информации о себе и ее удаления, принят в четверг в американском штате Калифорния, текст закона опубликован на официальном сайте California Legislative Information.

"Начиная с первого января 2020 года, пользователи интернета смогут потребовать от компаний раскрытие имеющейся информации о самом пользователе, источниках получения информации, целей сбора и продажи данных, а также информацию о третьих лицах, которым эти данные были переданы", — говорится в законе.

Кроме того, новый закон позволит пользователю требовать от компаний удалять определенные данные и запрещать их распространение.

Законодательный акт также предусматривает создание фонда, деньги из которого буду направляться на реализацию поставленных в принятом документе целей.

Как уточняет издание USA Today, закон подобного рода принимается в Калифорнии впервые.

Ранее в США разгорелся скандал вокруг Facebook. Тогда СМИ сообщили, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей.