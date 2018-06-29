Грушко о продлении санкций ЕС: история обретает абсурдный характер

ВЕНА, 29 июн — РИА Новости. История с антироссйискими санкциями Евросоюза обретает уже абсурдный характер, заявил в пятницу РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Источник в структурах ЕС сообщил журналистам в пятницу, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали политическое решение о продлении санкций против России еще на полгода.

"История с санкциями уже обретает абсурдный характер. Как известно, мы проблему санкций не обсуждаем. Ее должны решать те страны, которые эти незаконные санкции вводили", — заявил Грушко.