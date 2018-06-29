ВСУ десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (326)

ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Украинские силовики десять раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В четверг в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о двух нарушениях перемирия.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило десять раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили 70 мин и снарядов по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы, стрелковое оружие.