МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Италия временно заблокировала принятие документов саммита ЕС, настаивая на приоритетном согласовании вопросов по миграции, сообщил источник в одной из национальных делегаций.

"Италия заявила, что не планирует подписывать заключения саммита до тех пор, пока не будет договоренности по вопросам миграции", — сказал он.

За несколько минут до этого собравшимся в пресс-центре журналистам сообщили, что намеченная на 19.00 (20.00 мск) промежуточная пресс-конференция с участием главы Евросовета Дональда Туска и главы ЕК Жана-Клода Юнкера перенесена на более поздний срок, официально причины не объявлялись.

"Заключения не согласованы"

Евросовет позднее подтвердил, что итоговых документов на саммите в четверг не удалось согласовать из-за позиции одной из стран.

"Сегодня во второй половине дня Европейский Совет провел обмен мнениями со спикером Европарламента и генеральным секретарем НАТО, а также провел обсуждения по вопросам безопасности и обороны, рабочих мест, роста и конкурентоспособности, инноваций и цифровых технологий и другим вопросам, таким как расширение, MH17 и бюджет", — говорится в сообщении пресс-службы.

"Поскольку один из членов занял свою позицию по всем выводам, на данном этапе никакие заключения не согласованы", — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что "по этой причине пресс-конференция институциональных представителей ЕС была отменена и вместо этого состоится завтра после окончания саммита стран зоны евро".

"Право на защиту границ"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя на пресс-конференции разногласия по миграционному вопросу, отметил, что все больше стран ЕС выступают против принудительной релокации беженцев.

"Я очень рад, потому что после различных двусторонних переговоров, и кулуарных, и официальных, которые я провел и провожу, оказывается, что все большее число государств убеждается, что лучший вариант не есть принудительное перемещение или принудительное покрытие расходов, связанных с непринятием беженцев", — сказал премьер.

Он добавил, что ключевым в контексте миграции является "обширное сотрудничество для помощи государствам происхождения мигрантов и беженцев, а также углубленное сотрудничество на внешних границах ЕС".

Моравецкий отметил, что "позиция Италии по вопросу миграции движется также в направлении защиты внешних границ ЕС".

"Мы признаем полное право суверенных государств для защиты своих границ", — заключил он.

Итальянская стратегия по миграции

На прошедшей в минувшее воскресенье в Брюсселе неофициальной встрече по миграции Италия подготовила "Европейскую многоуровневую стратегию по миграции". Документ предлагает разделить среди государств-членов Евросоюза ответственность за прибывающих на его территорию мигрантов. "Обязанность спасать жизни не может стать обязанностью обрабатывать запрос (на предоставление убежища. — Прим. ред.) за счет других… Кто высаживается в Италии, высаживается в Европе", — говорится в документе.

Рим ставит целью "преодоление" Дублинского соглашения, по которому ответственность за прием мигрантов лежит на первой стране, чью границу они пересекли при въезде в Евросоюз. В числе основных пунктов стратегии значится необходимость "совместной ответственности государств-членов ЕС за крушения" судов с мигрантами, усиление сотрудничества стран ЕС с государствами, из которых отправляются и которые пересекают мигранты, а также создание в них "центров международной защиты". Эти учреждения должны взять на себя обработку запросов на убежище и предоставление юридической помощи, в том числе в части добровольного возвращения мигрантов на родину.

Кроме этого, Италия предлагает бороться с явлением "вторичного передвижения" мигрантов — путем заключения двусторонних технических соглашений между странами ЕС, а также создавать центры по приему мигрантов сразу во многих европейских странах — в противоположность испанско-французской инициативе по размещению "закрытых центров" в зонах прибытия.