Приговор экс-советнику штаба Трампа Пападопулосу огласят 7 сентября

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Приговор экс-советнику штаба президента США Дональда Трампа Джорджу Пападопулосу огласят 7 сентября, распорядился в четверг федеральный окружной суд в Вашингтоне.

Пападопулос ранее признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР по поводу своих контактов с людьми, которые утверждали, что общались с некими российскими гражданами.

Пападопулос заявил, что хотел устроить встречу Трампа с руководством РФ в 2016 году, говорится в документе суда, в котором описывается сделка Пападопулоса с правосудием.

Кроме того, он встречался с неким иностранным лицом, у которого предположительно имелась "грязь" — компрометирующая информация на экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Белый дом заявил, что Пападопулос играл крайне ограниченную роль в штабе Трампа, что ему не платили зарплату и что он был членом консультативного экспертного совета, который собрался лишь один раз. Все действия Пападопулоса в Белом доме назвали его личной инициативой, которая не нашла поддержки в штабе Трампа.

Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует предполагаемые контакты штаба Трампа с Россией. Наличие "российских связей" Трампа опровергают в Белом доме и в Кремле.