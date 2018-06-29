В здании редакции газеты в Мэриленде найдено взрывное устройство‍

ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Полиция обнаружила предполагаемое взрывное устройство в здании газеты в Аннаполисе (штат Мэриленд), где произошла стрельба, заявил в четверг журналистам представитель полиции.

Ранее стало известно, что при стрельбе в редакции издания Capital Gazette, пять человек погибли, еще несколько ранены.

Как заявили в полиции, с предполагаемой бомбой работают саперы, других устройств, вероятнее всего, в здании нет.

Подозреваемого задержали и допрашивают, в полиции рассказали, что это белый мужчина, у которого при себе было "длинное ружье". Мотивы преступления устанавливаются.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой.