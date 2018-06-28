ХЕЛЬСИНКИ, 28 июн — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поможет улучшить ситуацию в мировой политике, при этом важно не иметь завышенных ожиданий от встречи, отметил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в интервью газете Ilta-Sanomat.

"Проблем много, и есть много разногласий. Хотелось бы надеяться, что это (поможет) улучшить ситуацию в мировой политике. Сейчас самое лучшее, что можно сделать, — это посмотреть, куда мы направляемся, и сохранить ожидания на разумном уровне. Слишком высоких ожиданий не должно быть, но все должно быть нацелено на то, что мир станет более спокойным", — отметил министр.

Сойни отметил, что Финляндия проделала много работы для организации данной встречи.

"Финляндия рассматривается как надежный партнер, как страна, которая способна организовать такие встречи в кратчайшие сроки… У нас хорошие отношения (с партнерами), и мы проделали много работы. Хорошее и доверительное отношение требует работы, времени и внимания", — рассказал Сойни.

Встреча включает в себя много технических вопросов и мер безопасности, о которых Сойни не может рассказать на данном этапе.

Министр также уверен, что нельзя измерять стоимость проведения данного мероприятия деньгами.

"Она (встреча) не может иметь оценки, и потом это трудно сделать. Нужно отметить, что будет много иностранных гостей и внимания, и будет прибыль бизнесу. Финляндия получит хороший объем общественного внимания (в мире). Это не может быть измерено только с деньгами", — подчеркнул Сойни.

Министр уверен, что круг вопросов будет широким, но призвал не спекулировать на возможных итогах. "Встреча предназначена для решения, среди прочего, сирийского и украинского конфликтов, а также (вопросов) ядерного оружия. Страны несут ответственность за результаты переговоров сами, и не нужно спекулировать на возможных итогах", — отметил он.

Саммит РФ и США пройдет в Хельсинки 16 июля. Президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений РФ и США, а также актуальные вопросы международной повестки дня.