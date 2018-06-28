Опрос: 75% немцев выступили за общеевропейское решение по мигрантам

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Три четверти (75%) опрошенных немцев высказали в пользу идеи общеевропейского решения о приеме мигрантов и предоставления убежища, свидетельствуют результаты опроса, проведенного каналом ARD.

Только 22 % респондентов считают лучшим вариантом выработку и применение государствами своей национальной миграционной политики.

Однако опрос также показал, что большая часть респондентов (59%) скептически относится к тому, что общеевропейское решение будет найдено в ближайшем будущем, в то время как 36% опрошенных немцев настроены позитивно в этом вопросе. Опрос был проведен с 25 по 26 июня, в нем приняли участие 1025 человек старше 18 лет.

В четверг в Брюсселе открылся двухдневный саммит ЕС, на котором вновь будут обсуждаться вопросы миграции и распределения беженцев. Как ожидается, лидеры стран ЕС попытаются договориться о необходимости комплексного подхода к проблемам миграции, об усилении поддержки ливийским властям в вопросах береговой охраны, поддержке государствам-членам и партнерам, а также странам происхождения и транзита, в том числе на маршрутах Восточного и Западного Средиземноморья.