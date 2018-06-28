Источник назвал слухами сообщения о возможном иске ЕК против Польши

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Сообщения о возможном обращении Еврокомиссии в суд в отношении Польши из-за разногласий по польской законодательной реформе источник в европейских структурах назвал в четверг "слухами", отказавшись комментировать эти сообщения.

Ранее в четверг агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что ЕК может подать в суд на Польшу из-за закона о Верховном суде.

"Мы не комментируем слухи", — сказал РИА Новости собеседник в четверг.

Ранее на этой неделе вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс заявил после очередного раунда переговоров с Польшей по проблемам верховенства права, что стороны не продвинулись значительно вперед, но приняли решение продолжать диалог.

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС: она представила законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС, констатирующий явную угрозу серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права.

Тиммерманс отметил, что "двери для польского правительства сегодня не закрыли" и уже на следующей неделе обсуждение, в том числе наиболее острых вопросов, продолжится.

Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.