Все больше стран ЕС против релокации беженцев, заявил премьер Польши

ВАРШАВА, 28 июн – РИА Новости. Все больше стран ЕС выступают против принудительной релокации беженцев, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, который в четверг участвует в саммите ЕС в Брюсселе.

"Я очень рад, потому что после различных двусторонних переговоров, и кулуарных, и официальных, которые я провел и провожу, оказывается, что все большее число государств убеждается, что лучший вариант не есть принудительное перемещение или принудительное покрытие расходов, связанных с непринятием беженцев", — сказал премьер.

Он добавил, что ключевым в контексте миграции является "обширное сотрудничество для помощи государствам происхождения мигрантов и беженцев, а также углубленное сотрудничество на внешних границах ЕС".

Моравецкий отметил, что "позиция Италии по вопросу миграции движется также в направлении защиты внешних границ ЕС".

"Мы признаем полное право суверенных государств для защиты своих границ", — заключил он.

Польша – одна из нескольких стран, отказавшихся принимать мигрантов в рамках квот Евросоюза.

Еврокомиссия ранее подала в суд ЕС иски против Чехии, Польши и Венгрии в связи с их нежеланием принимать у себя беженцев согласно установленным квотам. Словакия сумела избежать подобного иска, поскольку согласилась на прием небольшого числа просителей убежища.