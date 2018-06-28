В ЕС рассказали, почему не согласовали итоговые заключения саммита

БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Евросовет подтвердил, что итоговых документов на саммите в четверг согласовано не было из-за позиции одной из стран.
"Сегодня во второй половине дня Европейский Совет провел обмен мнениями со спикером Европарламента и генеральным секретарем НАТО, а также провел обсуждения по вопросам безопасности и обороны, рабочих мест, роста и конкурентоспособности, инноваций и цифровых технологий и другим вопросам, таким как расширение, MH17 и бюджет", — говорится в сообщении пресс-службы.
"Поскольку один из членов занял свою позицию по всем выводам, на данном этапе никакие заключения не согласованы", — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что "по этой причине пресс-конференция институциональных представителей ЕС была отменена и вместо этого состоится завтра после окончания саммита Евро".