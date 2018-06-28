Иран готов к диалогу с другими игроками региона, заявил Небензя

ООН, 28 июн – РИА Новости. Иран готов обсуждать свою роль в регионе, однако это не находит встречного движения со стороны других игроков, а диалог необходим, заявил в четверг журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Многие страны обвиняют Иран в дестабилизирующей роли в регионе. Они (иранцы. – Прим. ред.) говорят: мы хотели бы обсудить ваши обеспокоенности. К сожалению, это не находит согласия с другой стороны. Мы были бы заинтересованы в проведении такого диалога на уровне стран Персидского залива или на уровне стран Ближнего Востока", — сказал он.

По словам Небензи, Иран региональная держава со своими законными интересами в регионе.

"Вы не можете вывести Иран из региона. Вам приходится учитывать его интересы в регионе. Для этого надо говорить с ним, а не только обвинять", — добавил он.