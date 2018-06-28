Госдеп заявил о новой жертве "акустических атак" на Кубе

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Количество американских дипломатов, пострадавших от "акустических атак" на Кубе, увеличилось еще на одного человека — до 26 человек, заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

На прошлой неделе Науэрт сообщила о 25 пострадавших от "акустических атак".

"28 июня после всестороннего медицинского освидетельствования, у одного дипломата США, работавшего в американском посольстве в Гаване, были диагностированы те же симптомы, о которых мы сообщали по другим дипломатам, работавшим в посольстве США в Гаване. Количество американцев, которые пострадали сейчас, — 26", — говорится в распространенном заявлении Науэрт.

В прошлом году госдеп США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. Госдеп 29 сентября опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.

Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействий такого рода на дипломатов США на Кубе.