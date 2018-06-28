Рябков обсудил с послом Ирана меры по сохранению СВПД

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в четверг обсудил с послом Ирана в РФ Мехди Санаи меры по сохранению соглашения по иранской ядерной программе (СВПД), сообщает МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждались перспективы сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы", — говорится в сообщении на сайте МИД.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня.

Накануне глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что встреча пяти стран-гарантов соглашения по иранской ядерной программе (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) планируется в ближайшее время. Рябков ранее в четверг заявил, что четкого понимания, где и когда может состояться министерская встреча "пятерки" и Ирана пока нет.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.