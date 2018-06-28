В Минске сотрудники МЧС спасли младенца, закрытого в салоне машины

МИНСК, 28 июн – РИА Новости. В Минске спасатели помогли грудному ребенку, который в 26-градусную жару оказался закрытым в салоне автомобиля, сообщает Sputnik Беларусь.

Инцидент произошел в среду. На "101" поступило сообщение от взволнованной мамы, которая сообщила, что в ее легковом автомобиле Audi Q5 захлопнулись двери, при этом в салоне остался ребенок 2018 года рождения.

Когда спасатели оказались на месте, выяснилось, что сработал центральный замок. Женщине предложили разбить стекло машины. Но она решила не идти на такие крайние меры и вызвать платную службу по вскрытию замков.

"Прибывшие специалисты с работой не справились. После чего спасатели все же разбили переднее левое стекло в автомобиле", — рассказали в МЧС. В результате инцидента ребенок не пострадал.

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