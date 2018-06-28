Россия будет выстраивать с Турцией взаимовыгодные отношения, заявили в МИД

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Россия намерена выстраивать взаимоуважительные и взаимовыгодные отношения с Турцией под руководством вновь избранного президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Турции 24 июня прошли досрочные президентские и парламентские выборы. По данным обработки 99,9% бюллетеней, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган победил с результатом 52,6%, его основной соперник — лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже — набрал 30,6% голосов.