Юнкер ждет от Лондона прояснения позиции по отношениям с ЕС после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 28 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг заявил, что ждет от правительства Великобритании прояснений позиции по отношениям с Евросоюзом в период пост-Brexit.
При этом Юнкер сообщил, что Еврокомиссия просчитывает ситуацию на случай, если на переговорах по выходу Великобритании из ЕС не будут достигнуты требуемые договоренности. "Нам приходится это делать", — сказал он.
По его словам, решение вопроса ирландской границы должно быть включено в "общий пакет" договоренностей по Brexit.