Сербский митрополит выступил против референдума по вопросу Косово

БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий в ходе праздничной литургии в монастыре Грачаница в четверг резко выступил против референдума по вопросу Косово или раздела края между сербами и албанцами.

Ранее президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что вопрос отношений Белграда и самопровозглашенной республики Косово предстоит решать гражданам страны на референдуме. В среду он сообщил, что для назначения даты такого референдума еще не пришло время.

Сербский православный монастырь Грачаница близ Приштины стал в четверг местом проведения центральной литургии в честь праздника Видовдан, в которой участвовали митрополит Амфилохий и епископ Рашско-Призренский Теодосий. Праздник посвящен годовщине боя на Косовом поле 28 июня 1389 года с турками-османами, когда погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад. Владыка Амфилохий обратился к многочисленным собравшимся после службы.

"Отречься от Косово или поставить вопрос о нем на референдум или делить его может только тот, кто возвращается к делу султана Мурада или пытается на наследии султана, его насилии построить будущее свое и тех, кто живет на этой территории по Божьей воле", — приводит запись заявления митрополита портал Kossev.

"Веками на этой территории была тирания, но никто из народа, который бежал отсюда и оставался здесь, не делил Косово и Метохию, не ставил на референдум вопрос о своем бытии, судьбе, призвании перед Богом, людьми и историей", — подчеркнул владыка Амфилохий.

Накануне президент Сербии в телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом пообещал, что приложит все усилия к достижению компромиссного решения по вопросу Косово.

Ранее вице-премьер Косово Энвер Ходжай заявил, что заключительный этап переговоров Белграда и Приштины начнется в июне и должен завершиться в конце текущего или середине следующего года взаимным признанием. Власти Сербии многократно отрицали возможность признания провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово.

Заключение "всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной" является официальным требованием Брюсселя на пути евроинтеграции для Сербии и самопровозглашенной республики.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.