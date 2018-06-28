Сербский митрополит выступил против референдума по вопросу Косово

БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий в ходе праздничной литургии в монастыре Грачаница в четверг резко выступил против референдума по вопросу Косово или раздела края между сербами и албанцами.
Сербский православный монастырь Грачаница близ Приштины стал в четверг местом проведения центральной литургии в честь праздника Видовдан, в которой участвовали митрополит Амфилохий и епископ Рашско-Призренский Теодосий. Праздник посвящен годовщине боя на Косовом поле 28 июня 1389 года с турками-османами, когда погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад. Владыка Амфилохий обратился к многочисленным собравшимся после службы.
"Отречься от Косово или поставить вопрос о нем на референдум или делить его может только тот, кто возвращается к делу султана Мурада или пытается на наследии султана, его насилии построить будущее свое и тех, кто живет на этой территории по Божьей воле", — приводит запись заявления митрополита портал Kossev.
"Веками на этой территории была тирания, но никто из народа, который бежал отсюда и оставался здесь, не делил Косово и Метохию, не ставил на референдум вопрос о своем бытии, судьбе, призвании перед Богом, людьми и историей", — подчеркнул владыка Амфилохий.
Ранее вице-премьер Косово Энвер Ходжай заявил, что заключительный этап переговоров Белграда и Приштины начнется в июне и должен завершиться в конце текущего или середине следующего года взаимным признанием. Власти Сербии многократно отрицали возможность признания провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.