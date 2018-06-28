В ЕП не считают приоритетом внесение изменений в Дублинское соглашение

БРЮССЕЛЬ, 28 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Европарламента Антонио Таяни не считает внесение изменений в Дублинское соглашение, регулирующее процедуру предоставления убежища в Евросоюзе, приоритетом для Евросоюза.

Дублинским соглашением от 1990 года, которое подписали все государства ЕС, предусмотрено, что ответственность за рассмотрение вопроса о предоставлении убежища лежит на стране, чью границу изначально пересек беженец при въезде в Евросоюз.

"Сначала надо укрепить внешние границы, а затем можно начинать дебаты по реформе Дублинского соглашения", — сказал Таяни по прибытии на саммит ЕС.