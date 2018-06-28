В Косово пригрозили полицией сербскому министру за въезд на свою территорию

БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово примет соответствующие меры в случае незаконного въезда на ее территорию министра обороны Сербии Александра Вулина, сообщил на свой странице в Facebook советник главы косовского МИД Етлир Зиберай.
"За любую возможную провокацию ответственность будет нести Белград, так как намеренно их создает. Международные партнеры оповещены о каждом нашем действии. Наряду с заговорами, которые регулярно устраивают, совершенно очевидно, что незаконный въезд любого лица на территорию Косово подразумевает применение закона косовской полицией", — написал Зиберай.
Ранее управление полиции Косово сообщило о повышенных мерах безопасности в четверг.
Один из важнейших сербских праздников — Видовдан (день Святого Вита), посвящен годовщине боя на Косовом поле 28 июня 1389 года с турками-османами. В ходе сражения погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов.
Традиционно в этот день патриотично настроенные сербы с национальной символикой отправляются к памятнику Газиместан вблизи бывшего поля боя недалеко от Приштины, в церквях проходят службы, посвященные косовским мученикам. Власти самопровозглашенной республики Косово всячески препятствуют патриотическим акциям сербов в крае, которые вызывают раздражение местных албанцев.