Очередной депутат покинул ряды бывшей правящей партии Армении

ЕРЕВАН, 28 июн — РИА Новости. Депутат армянского парламента бывшей правящей Республиканской партии Ашот Арсенян заявил о выходе из парламентской фракции.

"Я принял решение отказаться от членства в РПА и в парламентской фракции", — отмечается в распространенном заявлении Арсеняна. Он обосновал свое решение стремлением вести в качестве депутата от Вайоцдзоркой области более эффективные переговоры с жителями нескольких сел области, протестующими против эксплуатации Аулсарского месторождения. По его словам, партийная принадлежность мешает диалогу.

РПА лишилась большинства в начале июня, когда ее ряды покинули крупные предприниматели Самвел Алексанян, Арман Саакян и Артак Саркисян, а также президент Федерации бокса Артур Геворкян, бывший замглавы Службы нацбезопасности и экс-губернатор Ширакской области Феликс Цолакян, руководитель земляческого союза "Джавахк" Ширак Торосян.

До ухода депутатов партии принадлежали 58 мандатов в 105-местном парламенте, сейчас у нее остался 51 мандат — менее 50%.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Никола Пашиняна. После этого РПА, сохранившая большинство в парламенте, объявила себя оппозиционной силой.